Un finale di girone d'andata di fuoco per il Taranto che, tra lunedì sera e il 22 dicembre, affronterà Casertana, Avellino e Latina, formazioni attualmente in zona playoff e, nel caso degli irpini, con dichiarate intenzioni di approdare in B, ma anche Potenza e Monopoli che, classifica alla mano, non disputerebbero gli spareggi-promozione qualora il campionato terminasse oggi, ma che possono disporre di organici di assoluto spessore per la C. Uno step per volta: la mente è rivolta al match contro l'undici di Cangelosi che, nelle ultime sei partite, ha collezionato 16 punti (sui 18 a disposizione). Si tratta, quindi, di un test complicatissimo che avrà il compito, però, di definire quella che è la reale collocazione degli ionici nel campionato. Contro le cosiddette big, la situazione è di perfetto equilibrio: delle sei finora affrontate, il Taranto ha collezionato otto punti, frutto di due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte. Mandate al tappeto Foggia e Crotone, segni X maturati con Picerno e Cerignola, mentre sono giunti amari ko contro Benevento e Juve Stabia.

