Il Taranto si gioca la carta Iacovone. Lunedì sera, in occasione del big match contro la Casertana, è atteso il pubblico delle grandi occasioni perché, classifica alla mano, conquistare i tre punti, per di più contro una formazione di assoluto livello per la categoria, proietterebbe gli ionici sempre più in alto in graduatoria. E poi, tolta la Juve Stabia, nessuna avversaria è riuscita a uscire indenne dall’impianto del rione Salinella. Nell’ordine, sono state costrette ad alzare bandiera bianca Foggia, Crotone, Turris, Messina e, per ultimo, il Brindisi, mentre il match, sulla carta interno, contro il Cerignola era finito 0-0, ma aveva avuto luogo alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana considerando l’inagibilità dello stadio tarantino. In casa, quindi, non ce n’è quasi per nessuno e trattasi di un cliché che si ripeteva anche lo scorso anno. Un continuum fondamentale dapprima per centrare la permanenza in terza serie senza disputare i playout e ora per sognare la miglior posizione possibile all’interno della griglia playoff.

