Problemi a non finire per il Taranto calcio e sempre legati al coronavirus. Il club del presidente Giove infatti ha comunicato pochi minuti fa la notizia di nuove positività riscontrate nel gruppo-squadra. A questo punto, è concreto il rischio di rinvio del match di domenica 27 marzo sul campo del Catania. Ricordiamo che i rossoblù, per lo stesso motivo, sono stati costretti al rinvio della gara di domenica scorsa contro il Monopoli. La situazione, nel frattempo, è peggiorata.

Taranto, il Covid non molla la presa: ci sono nuovi positivi. Verso il rinvio del match di Catania

La nota del club

"Il Taranto F.C. 1927 comunica che a seguito di test effettuati questa mattina, martedì 22 Marzo, sono state riscontrate ulteriori 5 positività al COVID-19. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. Domani 23 Marzo, gli elementi del gruppo squadra risultati negativi, verranno sottoposti ad un nuovo ciclo di test".