Lo Spezia batte il Milan e avverte il Lecce: domenica lo scontro diretto. Come cambia la classifica

Lo Spezia batte il Milan e si avvicina al Lecce. Sembra passato un anno (e invece sono poche ore) dal 94' di Lazio-Lecce, di ieri sera, con i giallorossi in vantaggio (poi rimontati, 2-2) e vicini alla salvezza. Non solo il pari di Milinkovic-Savic, anche la vittoria dello Spezia, difficile da pronosticare. La squadra bianconera ha battuto il Milan per 2-0 al Picco. A segno nell'ultimo quarto d'ora Wisniewski, al primo gol in Serie A (bravo a sfruttare una palla finita sul palo in seguito a un'azione rocambolesca), e Salvatore Esposito, direttamente da calcio di punizione, con una conclusione meravigliosa. Poco Milan, con la testa al derby di Champions League.

Come cambia la classifica

Adesso lo Spezia è a due punti dal Lecce.

Come il Verona, che però giocherà domani contro il Torino (alle 12.30).

Lecce 32

Verona 30 (una partita in meno)

Spezia 30

E domenica c'è Lecce-Spezia, che vale un intero campionato.