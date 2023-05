Remi Oudin, i due gol alla Lazio come Babù e la doppietta in A che mancava da mille giorni: cinque cose da sapere su di lui

Remi Oudin ha trovato la prima doppietta in Italia. Da quando Baroni gli ha cambiato ruolo, è rinato. Un avvio non semplicissimo con la maglia del Lecce. Ventotto partite per trovare la prima rete, ma era in crescita già da qualche settimana. Fantasia e qualità, buon controllo del pallone, mancino ma capace di giocare anche con il destro. Ecco chi è Remi Oudin e cosa c'è da sapere su di lui.