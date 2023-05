Baroni: «Lecce, che bella partita. Peccato per il pari, mi tengo la prestazione. Le altre? Non le guardo»

«Dobbiamo giocare così, senza pressione, con questa voglia, determinazione, con questa compattezza». Marco Baroni applaude il suo Lecce. La prova è stata importante, il pari della Lazio in extremis brucia. Ma il tecnico è soddisfatto. «Sono contento per i due gol di Oudin, gli abbiamo cambiato ruolo, e ci sta dando una soluzione in più. Ha una qualità importante nel tiro e nel passaggio, ha anche corso tanto. Lo abbiamo un po' liberato da compiti difensivi ma in quella posizione fa molto bene. E' un peccato, abbiamo fatto una partita per poter vincere, ma la cosa importante è la prestazione».

«Qualche rammarico ce l'ho, ci siamo schiacciati nel finale, loro hanno qualità.

Dovevamo giocare ed essere sempre aggressivi, se lasci lo spazio e il tempo, questa Lazio ti fa male. Noi siamo stati molto aggressivi, abbiamo avuto la capacità di portarli fuori. Mi tengo la prestazione con i ragazzi, il risultato non lo guardiamo. E non pensiamo a cosa avverrà in questi giochi, pensiamo solo a ripartire con la voglia e l'entusiasmo di sempre», ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn.