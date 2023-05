Lecce, pari e rimpianti. Con la Lazio è 2-2 ma il punto pesa tanto Foto

Pareggio pesantissimo, fondamentale in chiave salvezza. Ma il rammarico è davvero tanto. Il Lecce fa 2-2 in casa della Lazio giocando con grande coraggio e organizzazione, subendo il pari al 95'. Coraggio evidenziato più volte in campionato dalla giovane squadra giallorossa, quasi sempre contro le “grandi” che lasciano giocare, meno con le parigrado. Coraggio che porta il Lecce già ad inizio match a proporsi nella metà campo avversaria, a guadagnarsi un calcio di rigore calciato fuori da Strefezza, a segnare due gol con il mediano francese Oudin (pedina sempre più preziosa nello scacchiere tattico salentino). Un gol di sinistro, su suggerimento di Gendrey (che nel primo tempo rimette in parità la partita dopo l'1-0 biancoceleste sull'asse Luis Alberto-Immobile), un gol di destro, d'incontro, ad inizio ripresa, su assist di Strefezza. La rimonta completata dà morale e fiducia al Lecce, deluso dalla sconfitta col Verona e dalle buone prove senza punti confezionate in trasferta contro Milan e Juventus. Nell'ultimo quarto d'ora, dopo che Falcone compie un altro “paratone” di piede, Baroni si protegge: Baschirotto passa a destra, Romagnoli va in coppia con Umtiti, Helgason, Hjulmand, Blin, Gonzalez e Di Francesco presidiano il centrocampo, Ceesay ha il compito, con le sue lunghe leve, di provare il colpo finale. C'è massima attenzione collettiva. Ma la Lazio ha tanta qualità (come Milan e Juventus) e cova sempre il sogno Champions. Così la reazione degli uomini di Sarri è immediata: dopo un pallone di Pedro che termina sul palo, arriva il 2-2 di Milinkovic Savic con il Lecce che non riesce a liberare l'area. Finisce così, ma per questo Lecce, che quando osa mette sempre in difficoltà gli avversari, le certezze sono tante il pareggio può ritenersi positivo: + 5 sulla terz'ultima in attesa delle gare di Spezia e Verona. Con tre partite ancora da giocare il traguardo della permanenza si avvicina.

Lazio-Lecce 2-2

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli A., Hysaj (13’ st Pellegrini); Milinkovic, Marcos Antonio (27’ st Basic), Luis Alberto; Felipe Anderson (13’ st Pedro), Immobile, Zaccagni. In panchina: Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Patric, Marusic, Fares, Bertini, Cancellieri, Gonzalez. All.: Maurizio Sarri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (32’ st Romagnoli S.), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin (37’ st Helgason); Strefezza (32’ st Gonzalez), Colombo (22’ st Ceesay), Banda (22’ st Di Francesco). In panchina: Bleve, Brancolini, Pongracic, Askildsen, Tuia, Ceccaroni, Persson, Maleh, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Marcatori: nel pt 34’ Immobile (La); 47’ Oudin (Le); nel st 6’ Oudin (Le); 50’ Milinkovic-Savic (La).

Note: spettatori 40 mila di cui circa 2 mila leccesi. Ammoniti: pt 8’ Lazzari (La); 13’ Banda (Le); st 20’ Oudin (Le); 31’ Sarri (allenatore Lazio); 33’ Pellegrini (La); 34’ Falcone (Le); 36’ Blin (Le), Milinkovic-Savic (La); 49’ Gonzalez (Le). Espulso: 46’ st Del Rosso (vice allenatore del Lecce). Angoli: 2-3. Recupero: pt 2’; st 7’.

95' - Pareggio della Lazio in mischia con Milinkovic Savic. Lazio-Lecce 2-2

90' - Palo di Pedro

78' - Nel Lecce dentro Gonzalez, Romagnoli, Di Francesco e Ceesay

70' - La Lazio attacca, il Lecce tiene

58' - La Lazio reagisce, entrano Pedro e Pellegrini

51' - Strefezza per Oudin che, stavolta di destro, d'incontro, batte il portiere. Lazio-Lecce 1-2

45' - Via al secondo tempo

Alla fine del primo tempo il Lecce pareggia per 1-1 contro la Lazio giocando una buona partita. I giallorossi cominciano con personalità, sfruttano la progressione di Banda e fanno girare il pallone con coraggio al cospetto di una Lazio organizzata e sorniona, limitata dalla tenuta del campo dei giallorossi. Il Lecce raccoglie i frutti di una buona condotta beneficiando di un calcio di rigore per fallo di Hysaj su Blin: è l'occasione per passare in vantaggio ma Strefezza, al 22', pur calciando bene, angola troppo il tiro che termina fuori alla destra del portiere. Il Lecce non si abbatte e continua nella sua azione. Alla Lazio, tuttavia, basta la qualità di Luis Alberto che, al 35', innesca Immobile che segna l'1-0 da bomber consumato quale è. Baschirotto non può nulla e la squadra di Sarri è in vantaggio. La reazione giallorossa, come detto c'è. E stavolta porta al gol del pareggio, meritato, di Oudin.

Tiro da fuori del centrocampista francese che sorprende la difesa laziale. Pareggio giusto dopo i primi 45'.

48' - Oudin da fuori, bel tiro, pareggia in chiusura di tempo. Lazio-Lecce 1-1

45' - Banda anticipato in calcio d'angolo, il Lecce reagisce

43' -Grande parata di Falcone, di piede, sul tiro di Milinkovic-Savic

35' - Immobile segna su assist di Luis Alberto. Lazio-Lecce 1-0

30' - Mezz'ora di buon Lecce, peccato per il rigore sbagliato

28' - Giallorossi sempre reattivi

22' - Strefezza calcia il rigore ma sbaglia calciando fuori rasoterra alla destra del portiere. Lazio-Lecce 0-0

21' - Rigore per il Lecce: Blin toccato in area laziale da Hysaj. Controllo Var

20' - Banda e Lazzari danno vita a un duello in velocità senza esclusione di colpi

18' - Gallo chiude bene sugli attacchi laziali

15' - Buon Lecce nei primi 15'

7' - Il primo tiro è del Lecce, Oudin alza sulla traversa

5' - Banda si propone con personalità, la Lazio riparte bene

1' - Partiti. Lecce in maglia giallorossa

0' - Baroni con Strefezza, Colombo e Banda in attacco

Quattro le partite che mancano alla fine del campionato di serie A e, in questo momento, nel Lecce (31 punti), i buoni propositi sono in conflitto con le paure. La squadra di Marco Baroni ha visto, infatti, quasi svanire l’importante vantaggio di un paio di mesi fa sulla terz’ultima in classifica, ora lo Spezia (27 punti). Ora sono quattro i punti che separano i salentini dallo Spezia, prossimo avversario al "Via del Mare" domenica 21 maggio. Ma oggi c'è da affrontare la Lazio all'Olimpico che, come il Lecce, ha bisogno di punti per il suo obiettivo: l'approdo in Champions League. Dalle 20.45, dunque, sarà partita ardua per il Lecce che, tuttavia, ha voglia di reagire dopo lo 0-1 interno col Verona (30 punti).

Arbitro: Maresca di Napoli.