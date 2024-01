Il calcio pugliese piange Salvatore Mazzarano: aveva giocato in Serie A. Ha perso la vita a 58 anni

Questa mattina è scomparso nella sua Massafra Salvatore Mazzarano, ex calciatore di Ancona, Casarano, Taranto, Castrovillari, Fasano, Castellaneta Massafra. In città era noto da qualche giorno che le sue condizioni di salute erano peggiorate, ma probabilmente in pochi pensavano così repentinamente. Nato il 4 luglio del 1965, ha esordito proprio tra le file del club giallorosso. Totò, lo stopper - ruolo icona di un calcio in via di estinzione – da calciatore era abituato a dare i segnali della riscossa nei momenti di difficoltà, in tutte le squadre (dalla Promozione alla serie A) in cui ha militato, a cavallo tra gli anni ’80 e ‘90. Ha vinto tre campionati: con il Fasano e con il Taranto dalla D alla C; con l’Ancona dalla B alla A (stagione 1991/1992); nell’esperienza anconetana ha disputato una finale di Coppa Italia, stagione 1993/1994 (la 47esima edizione venne vinta dalla Sampdoria, che se l'aggiudicò per la quarta volta battendo in finale una delle sorprese del torneo, l'Ancona militante in serie B).

Il ricordo

Questo il ricordo del Massafra sul suo profilo facebook. "L' ASD Soccer Massafra 1963, incredula, si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Mazzarano per l'improvvisa perdita di Salvatore.

Alla moglie Gianna, ai figli Lucia, Fabiana e Luigi, ai fratelli e ai parenti tutti, il nostro più sentito abbraccio. Ciao Totò, che gli angeli ti abbiano in gloria".