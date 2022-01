Bari, le mani sulla B. Francavilla e Taranto a piccoli passi aspettando il Foggia

Tra le pugliesi di Serie C vince solo il Bari, che allunga sul Monopoli, costretto al pari da una buona Virtus Francavilla. Mignani, adesso, ha nove punti sul gruppetto di seconde in classifica. Il Bari vince al Torre di Pagani, tornando ai tre punti dopo due pareggi consecutivi. Antenucci regala il vantaggio ai suoi con un calcio di rigore che sembra la rivincita di quello sbagliato all'andata, contro lo stesso Baiocco. Al 28' raddoppia Mallamo con una botta dai 25 metri. I biancorossi sfiorano il tris, poi la Paganese accorcia nel recupero del primo tempo. Al 95' Castaldo sbaglia il rigore che avrebbe potuto dare a Grassadonia il pareggio.

La classifica delle pugliesi in Serie C



La vittoria vale l'allungo: +9 su Turris, Avellino e Monopoli. I biancoverdi pareggiano contro la Virtus Francavilla al Veneziani: la classica della Puglia della C finisce senza reti ma con grande intensità. Due grandi squadre, ma non vince nessuno. Non vince e non segna neppure il Taranto a Latina (0-0), ma è un punto tutto sommato positivo.

Buio Andria, al Degli Ulivi passa il Campobasso con gol di Tenkorang al 78'.

Domani tocca al Foggia, al Menti di Castellammare di Stabia (ore 21, diretta tv su RaiSport)