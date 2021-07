La Happy Casa piazza un altro colpo: preso Nathan Adrian

La Happy Casa Brindisi piazza un altro colpo di mercato e lo fa mettendo sotto contratto l'ala grande Nathan Adrian. Il giocatore classe 1995, originario del West Virginia, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club di contrada Masseriola fino al 30 giugno 2023.

Arriva dall'Ucraina

Dopo aver coronato il sogno di indossare la canotta dei Mountaineers dal 2013 al 2017, centrando in due occasioni le Sweet 16 e guadagnandosi da senior la nomination come specialista difensivo All-Big 12 Defensive Team, il neo acquisto biancazzurro è reduce dall'espienza nell'Ukrainian Superleague dove si è messo in evidenza al MBC Mykolaiv (quasi 18 punti e 8 rimbalzi di media a partita, tirando con il 36% dalla lunga distanza). “Nathan è il tipico giocatore che nella sua carriera sta facendo sempre uno step in avanti. Ci auguriamo di poter essere per lui l’ennesima crescita e che lui per noi possa rivelarsi una piacevole sorpresa“, il commento del Direttore sportivo Simone Giofrè.