Matteo Marani, chi è il nuovo presidente della Lega Pro. Con lui nel direttivo anche Antonio Magrì (il più votato)

Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro. Ha vinto la competizione con lo sfidante Marcel Vulpis: 39 voti per il giornalista sportivo, ex volto di Sky, 15 per il rivale, due schede bianche e due schede nulle. I due vice presidenti saranno Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri.

«Sono qui per mettermi al servizio, cominciamo subito a lavorare», le sue prime parole al Salone d'Onore del Coni subito dopo le elezioni. «È il mio primo passo dal giornalismo a un ruolo istituzionale a tempo pieno. Le istituzioni vanno servite e non usate», ha dichiarato.

Chi è Matteo Marani

Nato a Bologna nel 1970, Matteo Marani è un giornalista sportivo, ha collaborato con Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Sole 24 Ore, ha diretto (dopo esser partito da stagista) il Guerin Sportivo. È stato vice direttore di SkySport, da marzo 2016 a gennaio 2018. E ha scritto un libro "Dallo scudetto ad Auschwitz", con particolare spazio alla figura di Arpad Weisz. Dal 2020 è presidente della fondazione "Museo del Calcio", di cui era stato anche vice presidente.

Dopo la votazione che l'ha eletto nuovo Presidente di #LegaPro, @matteomarani si è rivolto così ai presenti alla sala d'onore del Coni: pic.twitter.com/qFo2QVrjdR — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) February 9, 2023

Anche Magrì nel direttivo

Nel direttivo di Marani ci sarà anche Antonio Magrì, presidente e artefice del "miracolo" della Virtus Francavilla. Era già stato nel direttivo di Francesco Ghirelli. Il presidente del club biancazzurro è stato il più votato tra i membri del direttivo.