Primo step per il rifacimento dello stadio Franco Fanuzzi, in vista della stagione che vedrà il Brindisi Football club nella terza serie nazionale dopo 33 anni.

La ricerca della dittà per il manto erboso

Ci sarà tempo fino alle 13 di giorno 16 agosto per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate al rifacimento del manto erboso: la cifra a base d’asta è di circa 730mila euro e l’aggiudicazione avverrà con il criterio della minore offerta, con l’apertura delle buste che è prevista il 17 agosto alla stessa ora. Potranno partecipare le aziende abilitate per eseguire questo tipo di opere e che abbiano adeguate capacità tecniche e finanziarie. Nel disciplinare di gara, si fa riferimento ad una durata di 35 giorni per l’appalto. Secondo la relazione tecnica, invece, l’intervento ha come scopo quello di “adeguare il pacchetto completo del manto erboso dello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi avente una superficie complessiva di 8.533,00 metri quadri, al fine di renderlo agibile al campionato di serie C, secondo le prescrizioni tecniche previste dalla Lega Pro”.

Non solo il prato ma anche l'irrigazione

Oltre a questo, è specificato che l’intervento “riguarderà pacchetto del fondo, ed interesserà il sistema drenante, il nuovo impianto di irrigazione ed il nuovo campo di gioco in erba naturale” e “richiede materiali, tecniche e lavorazioni ad alto livello di specializzazione che non può essere assimilato a nessun altro tipologia costruttiva nel verde sportivo standard o tantomeno nel verde ornamentale”. Lo scopo dei lavori, quindi, “è di prevedere uno nuovo pacchetto strutturale, intestato sul vecchio sistema drenante esistente, tale da risolvere le attuali problematiche tecnico-agronomiche manifestato dal manto erboso, con un drenaggio tale da consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive anche in situazioni di pioggia intensa, con un manto erboso uniformie e performante per l’intera stagione agonistica secondo le condizioni climatiche prevedibili nella città di Brindisi anche in situazioni estreme”.

Gli altri interventi di adeguamento per la Lega Pro

Quello sul manto erboso, in ogni caso, è solo il primo di una serie di opere che sono previste per l’adeguamento del Fanuzzi. In sede di consiglio comunale, l’assessore all’Impiantistica sportiva, Gianluca Quarta, ha riepilogato i ventisette punti dell’intervento previsto (per una somma di 2milioni e 200mila euro, finanziati con residui dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti). La stima di Quarta è che “entro il 25 agosto potrebbero partire i lavori del primo stralcio, che pertanto dovrebbero concludersi entro la fine di settembre. L’appalto prevede un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori”.Per il secondo stralcio, invece (a parte l’adeguamento sull’impianto di illuminazione, previsto con la società City Green Light entro il 15 agosto) riguarda le opere non incluse nel primo: il termine della procedura di gara è previsto per fine agosto e “progressivamente porteranno all’adeguamento completo dello stadio entro il mese gennaio 2024. Gli interventi, però, sono previsti nel cronoprogramma con una gerarchia tale da consentire iniziali autorizzazioni da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli e dalla Lega Pro, step dopo step, dando priorità agli interventi per la sicurezza”. L’impianto di illuminazione, infine, funzionerà in deroga, inizialmente con 500 lux (l’idea è di completarlo per fine settembre) per poi arrivare ad 800 lux, secondo quanto previsto dalla Lega Pro.