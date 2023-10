Lega Pro, resta irrisolto il nodo stadio: Brindisi-Juve Stabia rinviata a martedì prossimo

«La Lega Pro, a parziale modifica del Comunicato ufficiale del 14.09.2023, dispone che la gara Brindisi-Juve Stabia, in programma domenica 8 ottobre 2023, venga posticipata a martedì 10 ottobre 2023, con inizio alle ore 18.30». È quanto comunica, al termina di una giornata frenetica e culminata con la fumata nera dopo il sopralluogo della Commissione pubblico spettacolo allo stadio Fanuzzi.

L'annuncio

Un rinvio di pochi giorni, reso possibile grazie all'intesa tra i due club ma che potrebbe non essere sufficiente a garantire il regolare svolgimento della sfida, alla luce dei nodi ancora da sciogliere e legati tanto alla resa del nuovo manto erboso quanto allo stato dei lavori all'interno degli spogliatoi. In dubbio a questo punto, il sopralluogo già fissato per domani allo stadio da parte degli ispettori della Lega Pro, che potrebbe anch'esso essere rinviato a lunedì prossimo. Così pure resta da capire, al netto della mancata decisione della Commissione pubblico spettacolo, se per l'eventuale svolgimento della gara martedì prossimo si renda necessaria un'ordinanza del sindaco di Brindisi Pino Marchionna.