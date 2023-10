Calcio serie C, iniziata la posa dell'erbetta. Corsa contro il tempo per il Brindisi che torna a giocare al Fanuzzi

Corsa contro il tempo per consentire al Brindisi Football Club di tornare a giocare sul campo dello stadio Fanuzzi il prossimo 8 ottobre, nell’occasione del match contro la Juve Stabia. In mattinata è iniziata la posa dei rotoli del manto erboso sul terreno di gioco. L’intervento sul campo dell’impianto di via Benedetto Brin è stato affidato alla vivai Barretta Garden di Melito di Napoli.

L'intervento

La ditta subappaltatrice brindisina “La Pietra vivai Piante – La Pietra prato pronto”, ha iniziato la stesura lungo la fascia lato gradinata.

L’intervento è stato avviato sotto la regia dello staff dell'Ufficio tecnico comunale, composto dall’architetto Fabio Lacinio (dirigente del settore Lavori Pubblici), dall’agronomo Giovanni Nardelli (responsabile del verde pubblico) e dall’ingegnere Antonio Iaia (ufficio Lavori pubblici). “Osservatore speciale” il presidente del Brindisi Fc, Daniele Arigliano. Nei giorni scorsi alcuni consiglieri, componenti della commissione lavori pubblici, hanno svolto un sopralluogo nell’impianto di via Benedetto Brin, proprio per verificare l’avanzamento di esecuzione degli interventi in cantiere riguardanti il primo stralcio di adeguamento ai parametri fissati dalla Lega Pro. La consegna dei lavori, salvo complicazioni, è prevista il 4 ottobre.

I lavori della ditta



«La ditta che sta effettuando i lavori sta facendo tutto il possibile per rispettare il cronoprogramma, lavorando giorno e notte. Il prato, al di là della consegna dello stesso, avrà bisogno di un periodo di qualche giorno di attecchimento e questa sarà l’ultimo aspetto da valutare», ha già spiegato nei giorni scorsi l'assessore comunale alle opere pubbliche Gianluca Quarta. Complessivamente, il Comune ha stanziato 2milioni e 200mila euro per rifare il look del Fanuzzi. Se il primo stralcio, come detto, è incentrato soprattutto sul rifacimento de manto erboso, passaggio ritenuto indispensabile da Lega Pro, per il secondo, che riguarda aspetti che vanno dall’adeguamento dei locali per gli ufficiali di gara e della sala stampa alla sistemazione dei seggiolini. L’impianto di illuminazione, infine, funzionerà in deroga, inizialmente con 500 lux (l’idea è di completarlo per fine settembre) per poi arrivare ad 800 lux, secondo quanto previsto dalla Lega Pro. Tutte le opere di ammodernamento programmate dovrebbero essere completate entro il prossimo mese di febbraio.