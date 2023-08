Nuovi punti luce allo stadio Fanuzzi, dalla giunta arriva l'ok

Il nuovo impianto di illuminazione per lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi ma anche la sistemazione di altri aspetti necessari a dare una nuova forma, compatibile con il salto di categoria del calcio brindisino, alla struttura di via Benedetto Brin. Con una delibera, la giunta comunale ha approvato la richiesta di un atto aggiuntivo nell’ambito della convenzione già attiva con la Green City Light, che durerà da qui al 2031 per il capoluogo nell’ambito del servizio Luce 4 di Consip, la centrale unica degli appalti. Per Brindisi, si parla di una servizio “avviato in data 01/04/2022 con durata 9 anni”.

La delibera

La stessa azienda, secondo la delibera, ha inviato un piano tecnico economico che include anche un “intervento a canone” sui 68 punti luce del Fanuzzi e che comprende la riqualifica illuminotecnica e funzionale degli impianti a servizio dello stadio”. In questo contesto si specifica che “il Comune di Brindisi ha necessità di provvedere ad un adeguamento illuminotecnico e ad una gestione dei punti luce dello stadio ormai obsoleti e non conformi ai requisiti per ottenere l’omologazione per gare di Lega Pro” ed allo stesso tempo che “l’amministrazione ha in corso di proroga il servizio di gestione degli impianti sportivi che prevede tra l’altro la manutenzione degli impianti di illuminazione incluso il pagamento delle bollette di energia elettrica dello stadio comunale Franco Fanuzzi, costi che andranno detratti dal canone mensile del servizio di gestione degli impianti sportivi dall’1 settembre 2023 e per l’intero periodo di affidamento della gestione alla City Green Light”. L’atto aggiuntivo, infatti, secondo quanto specificato comporta inoltre un’aggiunta sul canone fissato nella convenzione, nell’ordine di circa 180 mila euro l’anno.

L'intervento

Gli interventi di riqualificazione (tra quelli, in buona parte, già in convenzione e quelli nell’atto aggiuntivo) ammontano circa, invece, a circa 4milioni e 300 mila euro. A questo, dopo un sopralluogo dell’ufficio tecnico dell’8 agosto scorso sono stati aggiunti anche altri interventi (senza ulteriori costi) come il miglioramento dell’impianto di diffusione sonora all’interno dello stadio, che potrà essere utilizzato anche a servizio delle Forze dell’Ordine, la realizzazione di vari impianti ce quello di alimentazione elettrica e cablaggio lan (cioè la creazione di una rete la trasmissione dei dati) per i pannelli pubblicitari a bordo campo, quello elettrico e connessione internet con rete lan e wi-fi per 30 postazioni in sala stampa, stanza delegati e procura federale. Quindi, è chiesta l’integrazione dell’illuminazione interna per le aree di esodo delle due tribune e delle curve, così come il potenziamento dell’illuminazione del parcheggio delle forze dell’ordine. Quello della riqualificazione dell’impianto di illuminazione è uno dei tanti interventi necessari per poter adeguare lo stadio alle richieste della Lega Pro, dopo l’arrivo in serie C del Brindisi Football Club. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale ha lanciato un progetto del valore complessivo di circa 2milioni e 200mila euro (in cui, però, non è incluso proprio l’intervento sull’impianto di illuminazione). Attualmente, più nel dettaglio, è in corso una gara per il rifacimento del manto erboso, considerato l’aspetto cardine su cui intervenire per poter garantire che il Brindisi possa disputare le partite di campionato sul proprio campo: al momento, in attesa che si completino i lavori, i biancazzurri saranno costretti a giocare su in un altro stadio e la scelta è ricaduta sull’Erasmo Jacovone di Taranto.