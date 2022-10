Pongracic pre-convocato per il Mondiale: il difensore giallorosso ci spera

Marin Pongracic ci prova. Nel mirino il Mondiale in Qatar, con la Croazia (ha doppio passaporto, croato e tedesco ma già due anni fa ha scelto la prima come nazionale). È stato inserito tra i 30 pre convocati in vista dell'appuntamento in Qatar tra venti giorni.

Pongracic aveva debuttato in nazionale l'11 novembre 2020 contro la Turchia (giocò 61 minuti). L'ultima presenza nella Nations League, il 3 giugno. Da quando è a Lecce, invece, è la prima convocazione: non era stato chiamato per la doppia sfida di settembre contro Austria e Danimarca. Ma le buone prestazioni in giallorosso ora lo lanciano: obiettivo Mondiale.

I convocati della Croazia

Portieri: Livakovic (Dinamo), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid), Kotarski (PAOK), Labrovic (Rijeka). Difensori: Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Glasgow Rangers), Caleta-Car (Southampton), Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Pongracic (Lecce), Erlic (Sassuolo), Sutalo (Dinamo). Centrocampisti: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Ivanusec (Dinamo), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (RB Salisburgo), Misic (Dinamo). Attaccanti: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Brekalo (Wolfsburg), Petkovic (Dinamo), Orsic (Dinamo), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk), Colak (Glasgow Rangers)