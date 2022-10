Lecce-Juventus, probabili formazioni. Umtiti centrale, Baschirotto a destra

Il “Via del Mare” giallorosso attende la Juventus. Domani alle 18 il Lecce ha la possibilità di centrare la prima vittoria in casa contro i bianconeri reduci e delusi dall’eliminazione in Champions League. La squadra giallorossa ha preparato nel migliore dei modi la sfida. Obiettivo, come detto, cancellare lo zero nella casella delle vittorie dopo quattro pareggi consecutivi in casa (con Empoli, Monza, Cremonese e Fiorentina) successivi alla sconfitta interna con l’Inter. E’ tempo di provare a raccogliere, insomma. Anche se l’avversario è la Juventus. A confortare il Lecce, match di Bologna a parte, un gioco propositivo che ha riscosso consensi dall’inizio del torneo. Ovvio che il tecnico Marco Baroni ai consensi vuol fare seguire i punti. «È inutile paragonarci alla Juve - ammette - è una squadra fortissima al di là delle ultime gare. Arriveranno arrabbiati e concentrati, e non possiamo pensare di trovare una compagine che sia al di sotto dei propri livelli. Ci siamo preparati bene, abbiamo analizzato la sconfitta di Bologna che, malgrado tutto, fa parte del processo di crescita. Ora è necessario reagire. Dilemma formazione, Baroni cambia qualcosa: «A Bologna ho avuto risposte importanti da chi è entrato. Abbiamo bisogno di tutti». E sulla Juventus aggiunge: «Ho visto cinque gare della Juve e abbiamo preparato alcuni accorgimenti, come facciamo sempre. Umtiti? È a disposizione ed è possibile che parta subito o a gara in corso». In casa Juventus il tecnico Massiliano Allegri taglia corto: «Al momento parlare di scudetto serve a poco, ma siamo all’undicesima giornata e domani sarà la prima delle 27 gare che mancano. Napoli e Milan stanno facendo cose straordinarie così come Lazio, Inter e Roma, noi siamo indietro. Mercoledì abbiamo subito una batosta importante per l’uscita dalla Champions, abbiamo l’occasione per reagire e tutti lavoriamo per portare la Juve il più in alto possibile». Problemi di formazione per la Juventus: «Vlahovic non è riuscito a recuperare dal problema all’adduttore-pube e Locatelli non partirà per motivi personali. Avremo comunque giocatori a sufficienza per fare bene, ma occhio al Lecce, al Via del Mare non è mai semplice, loro hanno giocatori rapidi soprattutto in attacco».

Formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri.