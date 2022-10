Lecce-Juventus finisce 0-1 al Via del Mare: con il gol di Fagioli i bianconeri espugnano il Via del Mare. Seconda sconfitta di fila per i giallorossi

Un gol da cineteca di Nicolò Fagioli ha consentito alla Juventus di espugnare il Via del Mare dopo una partita equilibrata. Il centrocampista bianconero ha sbloccato la gara al 73’ con un tiro a giro di rara precisione che non ha lasciato scampo a Falcone. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa gli uomini di Allegri hanno aumentato il volume di gioco collezionando palla gol con Milik e il Kean. Occasioni che hanno presagito alla rete d’autore di Fagioli che, però, non ha demoralizzato i giallorossi andati vicinissimi al gol del pareggio col palo clamoroso colpito da Hjulmand nei minuiti finali. Per il Lecce si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo la debacle di Bologna. Appuntamento con la prima vittoria in casa ancora rimandato.

Fagioli porta in vantaggio la Juventus al 73’ con un tiro a giro che bacia il palo e si insacca alla spalle di Falcone

Primo tempo

Termina a reti bianche il primo tempo tra Lecce e Juventus allo stadio Via del Mare. La prima frazione di gioco si è disputata in un clima arroventato tra due squadre che hanno lottato a centrocampo per il dominio della sfera. La Juve ha tenuto in mano il pallino del gioco, ma non è mai riuscita a costruire una vera palla gol per merito di un Lecce sempre concentrato in fase di non possesso. L’unica parata Falcone l’ha effettuata sugli sviluppi di un corner dei bianconeri, ma i padroni di casa hanno risposto in ripartenza costringendo al fallo la retroguardia bianconera in più di qualche occasione. Dopo un minuto di recupero il sig. Chiffi di Padova ha mandato le due squadre negli spogliatoi.

Lecce e Juventus si affrontano allo stadio Via del Mare per redimersi. I giallorossi vogliono cancellare la debacle di Bologna, mentre i bianconeri intendono riscattare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Benfica. Baroni vara il 4-3-3 con Strefezza, Ceesay e Oudin in attacco, mentre la Juve deve fare a meno di 10 giocatori tra cui Vlahovic, Paredes, Locatelli, Bremer e Di Maria. Il Lecce è ancora a caccia della prima vittoria casalinga e proverà a regalare una gioia ai suoi tifosi a cospetto della squadra più scudettata d’Italia. Arbitra la gara il sig. Daniele Chiffi di Padova. Fischio d’inizio alle 18.

Le formazioni ufficiali:

LECCE: Falcone; Baschirotto, Pongracic,

Gendrey, Gallo ; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Oudin. All. Baroni

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulé, Milik, Kostic. All. Allegri