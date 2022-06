Lupo è il nuovo capitano della Pallamano Conversano

Arriva l'ultima conferma tra le fila della squadra del patron Roscino: si tratta di Jacopo Lupo che per il decimo anno consecutivo vestirà i colori biancoverdi della Pallamano Conversano. Per Jacopo la prossima sarà una stagione speciale, poichè erediterà la fascia da capitano che per le ultime quattro stagioni è stata indossata da Umberto Giannoccaro. D'ora in poi spetterà a lui il ruolo di maggior responsabilità nello spogliatotio oltre alla possibilità di alzare i trofei che in futuro, scaramanzia a parte, potrebbero aggiungersi alla bacheca biancoverde.

Prosegue senza sosta il lavoro dello staff tecnico della Pallamano Conversano per costruire il roster della prossima stagione sportiva. La società si assicura le prestazioni di Ignazio Degiorgio e Gianpaolo Sciorsci per il campionato 2022/23. Sarà ancora Degiorgio, per il quinto anno consecutivo, la mente del gioco del Conversano voluto da coach Alessandro Tarafino. Con le sue quasi cento reti nella scorsa stagione ha contribuito ad eleggere i campioni d'Italia anche miglior attacco del campionato. Torneranno, invece, ancora utili i centimetri di Sciorsci a dare man forte all'attacco e alla difesa biancoverde in campionato ed in Europa.