Salento, un altro lupo avvistato nelle campagne. «Tornavo dal mare, da lontano sembrava una volpe»

Salento, avvistato un altro lupo nelle campagne. È accaduto ieri pomeriggio sulla strada che da Acquarica di Lecce porta al comune di Vernole. Ad avvistare l'animale è stato Raffaele Martano di Vernole: «Tornavo dal mare - racconta – ero in macchina dove c’era anche la mia cagnolina, e ho preso la strada che conduce a Vernole, quando all’altezza del campo sportivo, prima del Cimitero, ho notato l’animale, su una strada di campagna che si interseca con quella principale. Da lontano sembrava un cane o una volpe - ha raccontato -, ma più mi avvicinavo più restavo sbalordito: era un lupo e non un cane. Che eleganza aveva, ci siamo guardati e poco dopo l’esemplare bellissimo ha saltato un muretto di pietra ed è scappato via. Non sono sceso dalla macchina perché non potevo prevedere il comportamento dell’animale, ma lui si è lasciato fotografare».

Una volta tornato a casa Martano ha avvisato gli organi di competenza e ancora meravigliato dell’accaduto ha postato sul suo profilo facebook una foto dell’"incontro". «I lupi non attaccano l'uomo, non lo identificano come una preda - scrive - se siamo in compagnia del nostro cane, teniamolo sempre al guinzaglio come peraltro previsto dalla legge. Il lupo difficilmente si avvicina alle persone. In ogni caso prestiamo attenzione e rispetto».