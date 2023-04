"Lupi nelle campagne, mantenersi a debita distanza": l'annuncio dell'amministrazione scatena il panico tra i residenti

"Lupi nelle campagne, mantenersi a debita distanza": l'annuncio scatena il panico tra i residenti nel Salento. A Cursi un volantino segnala che nelle campagne tra Cursi e Bagnolo del Salento “è stata segnalata la presenza di uno o più lupi”. Un volantino nato per uno scopo puramente cautelativo ed informativo ha invece fatto il giro dei social innescando timori del tutto infondati perché non sono state segnalate aggressioni né ad animali, né a persone in nessuno dei due comuni.

La paura fa 90 e corre sui i social, probabilmente più veloce dei lupi che in questo periodo sono ritornati a popolare il Salento. Tutti corrono a fotografarli e a geolocalizzarli così attraverso le segnalazioni di foto e video, che immortalano gli animali selvatici nella natura e tra le campagne dove devono stare, si segue la mappa dei loro spostamenti nel Salento. Un po’ tutti dimentichi, forse, che sono animali selvatici che hanno paura dell’uomo e che lo evitano, probabilmente, più di quanto li evitiamo noi.

L'annuncio dell'amministrazione

Nei giorni scorsi il volantino è apparso su un palo dell’energia elettrica tra le campagne tra Cursi e Bagnolo e quello che sarebbe dovuto essere solo un aiuto con le indicazioni con i numeri telefonici per segnalare la vista o la comparsa in zona dei lupi è diventato, invece, un tam tam che ha fatto il giro degli abitanti di Cursi e attraverso i social ha varcato i confini locali.