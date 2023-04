Lupi attaccano il gregge di pecore a Porto Selvaggio: uccisi 40 esemplari nel Salento

Gregge di ovini attaccato da lupi nel Salento: uccisi 40 esemplari nella zona di Porto Selvaggio. E' accaduto nella notte nei pressi di Masseria Brusca di Nardò. Sono trenta pecore e otto agnelli uccisi nel corso di un attacco predatorio portato a compimento nella notte dell’8 aprile scorso, all’interno della azienda situata nell’immediata vicinanza del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio.

Le indagini del Servizio veterinario della Asl Lecce

Che possa essere stato un branco di lupi o un gruppo di altri animali saranno le indagini e gli esami condotti dal Servizio Veterinario della Asl Lecce a stabilirlo: importante sarà comprendere le modalità di azione e analizzare le cause di morte dei mammiferi e gli eventuali residui di Dna presenti nella zona dell’attacco. E mentre il proprietario della Masseria conferma che si tratti di almeno due lupi in base ai filmati delle telecamere di sicurezza che hanni ripreso l'attacco, qualche dubbio, da parte degli esperti, sul fatto che ad attaccare le pecore e gli agnellini siano stati più lupi è lo stesso “modus operandi”: il lupo non è abituato solitamente a compiere stragi simili, ma ad ammazzare pochissime prede e a portarle via.

Quello che è certo, al momento, è che i predatori hanno saltato un muro alto circa tre metri per introdursi all’interno del gregge e di compiere la strage, non lasciando scampo a quasi 40 ovini. Utili a capire quanto accaduto potranno essere anche le registrazioni degli impianti di videosorveglianza esterna dei quali Masseria Brusca è dotata.

Allo stato attuale, sul territorio della provincia sono censite quattro coppie di lupi sul territorio provinciale, un paio stanziali a Porto Selvaggio e nelle Terre d’Arneo, altre due stanziali sul versante adriatico.