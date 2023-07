È fatta per il ritorno a Lecce di Lorenzo Venuti. Il terzino destro, classe 1995, svincolatosi dalla Fiorentina, ha trovato l’accordo con il club salentino nella serata di ieri: contratto biennale con opzione per un’altra stagione. La definizione della trattativa dopo un pomeriggio di telefonate e incontri che hanno certificato sia la volontà del giocatore di vestire di nuovo la maglia giallorossa e di restare in orbita serie A, sia la volontà del Lecce di dotarsi di un ottimo elemento per la corsia laterale di destra e che all’occorrenza può ricoprire il ruolo di difensore centrale. Un ottimo colpo per il Lecce che, come centrale, cerca sempre il sostituto di Umtiti e ha già trovato in Pongracic il nuovo faro. Venuti ha vestito la maglia del Lecce nella stagione 2018/2019 con Liverani in panchina, contribuendo alla promozione in serie A. Fu una bella annata per il calciatore toscano che si confermò pedina valida tanto che la Fiorentina lo rivolle in viola. Oggi Venuti ha fatto ritorno nel Salento ed è pronto a giocarsi le sue chance ancora in A.

A destra il Lecce ha così trovato una valida alternativa al francesce Gendrey. Anche perché Cassandro ieri ha salutato tutti: vestirà la maglia del Como, in Serie B. Per l’ex calciatore del Cittadella solo una presenza nella passata stagione. Il Lecce lo ha ceduto a titolo definitivo alla società lariana. La conferma di Gendrey, nazionale Under 21 francese, tuttavia non è scontata. Non per volontà del Lecce, ma perché sul giocatore sembra esserci l’interesse di qualche club. Anche straniero. Si vedrà se con il passare dei giorni se tale interesse si smorzerà oppure se saranno compiuti concreti passi avanti per avviare e chiudere una eventuale trattativa. Anche per questo motivo, un altro nome per rinforzare il reparto arretrato del Lecce è quello di Vlad Chiriches, nell’ultima stagione alla Cremonese dove ha collezionato 16 presenze. Il calciatore ha 33 anni e pare che la sua esperienza in grigiorosso si sia conclusa lo scorso giugno. Almeno sembra essere questa la volontà del romeno, il quale ha ancora un altro anno di contratto con il club lombardo che ripartirà dalla Serie B dopo la retrocessione maturata sul campo nell’ultimo campionato di Serie A.