Allegri carica la Juve, la squadra è atterrata a Brindisi: il video

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la Juventus sfiderà il Lecce. Per i giallorossi una partita importante, di livello assoluto, in un Via del Mare che sarà tutto esaurito. Oggi la Juventus è atterrata a Brindisi, c'erano diversi sostenitori bianconeri.

Allegri carica la Juve

«La rabbia per l'uscita dalla Champions dobbiamo tenercela dentro non solo per domani, ma per tutto il campionato»: così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. «Abbiamo cinque partite prima della pausa - continua l'allenatore alla vigilia della trasferta di Lecce - e abbiamo il tempo e le possibilità per recuperare: dobbiamo concentrarci su questo, poi dopo la sosta avremo recuperato tutti i giocatori e sarà un'altra cosa».