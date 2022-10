Ha fatto bene Marco Baroni a dire che bisogna ripartire dal secondo tempo di Bologna perché il primo è tutto da dimenticare. Anzi, meglio tenerlo bene in mente per non incorrere negli stessi errori. L ’atteggiamento , da adesso in poi, deve essere diverso. Perché questa squadra ha fatto vedere di poter esprimere un proprio gioco. Ma non può prescindere da rabbia, ferocia, determinazione e precisione. Tutto curato nel minimo dettaglio. S abato arriva la Juventus, una squadra che non ha bisogno di presentazione. Le qualità tecniche della compagine di Allegri, sia pure ancora priva di elementi di grandissimo spessore, sono decisamente superiori a quelle del Lecce, ma questo non significa che bisogna rinunciare alla propria identità perché per far male all’avversario bisogna attaccare. Atteggiamento che può derivare pure dalla presenza di chi sta in campo. Dalla condizione. Dalle situazioni tattiche che si riescono a creare.

Atteggiamento rinunciatario e preoccupazioni

Da Bologna Baroni è tornato rinfrancato ad esempio dalla prova di Oudin. L’ex Bordeaux è stato tra coloro che, nel secondo tempo, hanno provato ad aprire qualche varco. Ecco, Oudin, per caratteristiche, offre più soluzioni a Baroni rispetto a Banda, monotematico e finora poco incisivo con le sue incursioni lungo la corsia mancina. È una mossa a cui Baroni sta pensando nella composizione del tridente offensivo. Che dovrebbe essere completato da Strefezza e probabilmente da Ceesay. Anche gli altri due reparti potrebbero essere interessati da cambiamenti. Davanti al portiere Falcone potrebbero essere due o tre le novità. Sulla corsia destra Baroni sta pensando forse di riproporre Baschirotto per Gendrey, quest’ultimo con una propensione offensiva maggiore, almeno attualmente, rispetto a Baschirotto, sul quale Baroni farebbe affidamento per una difesa più bloccata. A Bologna Umtiti è rimasto in panchina; probabile l’utilizzo del francese contro la formazione bianconera. Un confronto che riporterà indietro il campione del mondo in carica, alle sfide accese fra Barcellona e Juventus. L’allenatore giallorosso non rinuncerà all’esperienza e al carisma del giocatore transalpino che farà coppia con Pongracic.

Le scelte