Lecce, gli abbonati sono 19.949. È il record assoluto nella storia del club

Alle 20.35 il Lecce e i suoi tifosi hanno fatto la storia: raggiunto il record assoluto di abbonati con la sottoscrizione della tessera numero 19.949. Un traguardo destinato ad aumentare visto che è possibile abbonarsi fino a due giorni prima dell’inizio del campionato. Grande soddisfazione in società per l’obiettivo centrato, grande entusiasmo tra i tifosi che contro il Como in Coppa Italia raggiungeranno le 15mila unità. Anche questo un numero importante, alla vigilia di Ferragosto, che testimonia la passione del Salento verso la propria squadra del cuore.