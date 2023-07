Abbonamenti a gonfie vele: superata quota 10 mila. Dal 4 agosto via alla vendita libera

Sarà stato per l'avvincinarsi del termine ultimo per la prelazione riservata ai vecchi abbonati o forse il ritorno in giallorosso del portiere Wladimiro Falcone, ripreso dalla Sampdoria e questa volta a titolo definitivo. Sta di fatto che nelle ultime ore la vendita degli abbonamenti ha registrato un boom al punto da raggiungere e superare quota 10 mila tessere. Un primo step importante anche in vista dell'apertura alla vendita libera degli abbonamenti, fissata per venerdì 4 agosto. Ricordiamo che il Lecce farà il suo debutto ufficiale allo stadio Via del Mare in questa stagione domenica 13 agosto, alle ore 21, in occasione del match di Coppa italia, a eliminazione diretta, contro il Como. La domenica successiva, il 20 agosto, sempre alle 21, e sempre in casa, i giallorossi affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri nella prima giornata del campionato di serie A 2023-2024.

La nota del Lecce

"Impennata di sottoscrizioni nelle ultime 48 ore che hanno portato il dato relativo alla Campagna Abbonamenti a superare i 10.000 abbonati nella fase di prelazione che continuerà fino al 2 agosto, in attesa dell’avvio della vendita libera che avrà inizio il prossimo 4 agosto".