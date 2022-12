Bus, abbonamenti speciali e sconti in vista del Natale: park&ride aperti anche nei festivi

In vista delle festività ci saranno abbonamenti speciali, con sconto, per salire sui bus Amtab, un modo per usufruire del servizio di trasporto pubblico locale a Bari per lo shopping o per partecipare ai diversi eventi senza doversi preoccupare ogni volta di acquistare il biglietto. Le diverse iniziative sono state pensate per evitare che il centro di Bari sia travolto dal traffico e dagli ingorghi, anche se, nonostante le diverse iniziative, negli anni scorsi, la situazione pur se migliorata non si può certo definire risolta. Qualche settimana fa, durante uno dei primi eventi natalizi, le vie adiacenti piazza Umberto e via Sparano erano completamente intasate dal traffico e il parcheggio sotterraneo presente in piazza Mazzini era completo fin dalle prime ore del pomeriggio.

Le "offerte" speciali

In quest'ottica, che si spera porti i baresi a dimenticare l'auto, Amtab ha deciso di lanciare l'abbonamento natalizio 2022/2023. Sarà possibile acquistarlo al costo di 20 euro e sarà valido a partire dal prossimo 6 dicembre fino alla fine delle festività, ovvero il 6 gennaio, giorno dell'Epifania. L'abbonamento sarà acquistabile esclusivamente in formato digitale non solo attraverso l'app Muvt, utilizzando la Muvt card, ma anche recandosi alle rivendite presenti sul territorio cittadino. L'abbonamento garantisce la possibilità di utilizzare qualunque mezzo di Amtab e sfruttare, quindi, al meglio il trasporto pubblico locale piuttosto che utilizzare la propria auto andando a congestionare il traffico. L'auspicio è che molti cittadini optino per questa scelta che non solo sarebbe più economica rispetto ad utilizzare la propria auto (considerando non solo il consumo di carburante, ma anche la difficoltà di trovare il parcheggio e il fatto che in centro lo stesso è su strisce blu a pagamento a 2 euro l'ora), ma anche più ecologica. In quest'ottica, come già comunicato, sono stati estesi gli orari di servizio dei park&ride e il servizio navetta che dalle aree di sosta porta in centro città e viceversa. Nei giorni festivi, ovvero l'8 dicembre, tutte le domeniche di dicembre, il giorno di Santo Stefano e l'8 gennaio, oltre al giorno dell'Epifania, tutte le aree di sosta con servizio navetta saranno operative dalle 8 del mattino fino alle 23.30 la sera.

Le navette

Le navette a servizio dei park&ride effettueranno le prime partenze dalle diverse aree di sosta (Pane e Pomodoro, largo Due Giugno e corso Vittorio Veneto lato terra) alle 8, mentre le ultime partenze saranno alle 22:50 per quanto riguarda la navetta A, alle 22:40 per la navetta B e alle ore 23:40 per quanto concerne la navetta C. Il giorno di San Nicola, il 6 dicembre, in occasione della festività liturgica meglio nota come San Nicola dei baresi, per garantire ai baresi e a tutti i fedeli di arrivare a Bari Vecchia per la messa dell'alba, la navetta A effettuerà la prima partenza dall'area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle 4 del mattino. Il servizio non verrà effettuato né il giorno di Natale, 25 dicembre, né a Capodanno, 1° gennaio. In questi due giorni funzionerà il trasporto pubblico locale, ma solo nella mattinata. Le prime corse ci saranno dalle 7 alle 8 del mattino, mentre le ultime ci saranno dalle 12:40 alle 14. Nei prossimi giorni, in base alle necessità di divieti e chiusure delle strade per i diversi eventi previsti per festeggiare sia San Nicola che il Natale, verranno comunicati eventuali variazioni dei percorsi degli autobus, in modo tale da comprendere al meglio quale possa essere la soluzione migliore per poter usufruire del trasporto pubblico, in sostituzione della propria vettura privata.

Ricordiamo, comunque, che in città ci sono anche altre possibilità per muoversi senza dover arrivare con l'auto in centro, che vanno dalla metro gestita da Ferrotramviaria ai monopattini elettrici, fino al recente servizio di car sharing che vede sul territorio, al momento, 30 minicar da poter prendere a noleggio.



