Invertire la rotta, il Lecce può sfruttare un settembre denso di impegni

Come sempre il campionato di Serie B avrà una sua precisa definizione verso metà torneo. Adesso è troppo presto per stabilire una griglia delle squadre che lotteranno per la promozione e una per quelle che invece occuperanno le seconde e le terze file. Ma il Lecce c'è. Come sempre non mancano risultati sorprendenti nelle prime giornate e le classifiche stilate sotto l’ombrellone a Ferragosto vengono puntualmente disattese anche se non per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati