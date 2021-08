Lecce, lavori in corso in attacco

Chiuso il ritiro di Folgaria e dopo due giorni di riposo, il Lecce torna ad allenarsi oggi in sede in vista dei prossimi impegni. In attesa della prima partita di Coppa Italia la squadra leccese, sabato 7 agosto, sarà di scena in Olanda. Un’amichevole organizzata contro l’SC Herenven, compagine militante nell’Eredivisie, la Serie A olandese. La partita sarà giocata all’ Abe Lenstra Stadion di Heerenveen (ore 18:30). Per i giallorossi si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati