Il Taranto ritrova la sua gente e lancia la sfida alla Juve Stabia

TARANTO - «Ringrazio innanzitutto lo staff medico, il dottor Volpe, Polmino e Pace, perché non so che mi hanno fatto, ma è grazie a loro che stasera sono stato vicino ai ragazzi». È un Eziolino Capuano provato dalla costola fratturata ma felice per la vittoria contro il Messina. Il suo Taranto è al quarto posto in classifica, terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque gare, venti punti in classifica, -4 dalla capolista Juve Stabia, attesa domenica allo "Iacovone" alle 18.30. «Ritengo che il risultato non sia veritiero per quello che abbiamo prodotto. Stiamo in ogni partita creando tantissimo e rischiando tantissimo - commenta il tecnico dei rossoblù -. Questa squadra è al 60-70% per cento, abbiamo ancora dei margini di crescita. Penso che il Taranto è un bel vedere, un bello spot per il calcio. Abbiamo fatto una bellissima partita, anche tenendo presente che si gioca ogni tre giorni». Una vittoria che dà fiducia e morale: domenica allo Iacovone arriva la capolista Juve Stabia. Come sempre Capuano risponde a modo suo. «Dobbiamo preparare questa partita in fretta. Il calcio lo conosco - conclude -. Se molli di un minuto sei finito. La gestione della sconfitta è semplice, quella della vittoria è assai complicata. Non abbiamo festeggiato nello spogliatoio. Domenica abbiamo una partita importante e, come si dice a Taranto, ci dichiariamo. Loro saranno freschi, noi stanchi. Ma ripeto, domenica ci dichiariamo».

Via alla prevendita

La società Taranto Football Club 1927 comunica che è possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Juve Stabia in programma domenica 5 novembre alle ore 18:30 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 12^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.

Inoltre si comunica che sarà nuovamente possibile acquistare i tagliandi, oltre che in tutti i punti vendita autorizzati, anche presso l’ufficio della porta 8 dello Stadio Erasmo Iacovone (lato tribuna) dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di venerdì e sabato e dalle ore 9:00 alle ore 15:00 di domenica.