Vigilia di campionato: il Taranto, nel pomeriggio di domani (ore 16.15), sarà di scena a Foggia in quello che, conti alla mano, è il derby più giocato in Puglia e che, allo Zaccheria, conta già 36 precedenti. Il bilancio pende in direzione dauna: 15 vittorie contro le nove a tinte rossoblù, l'ultima delle quali risalente al 2013 ai tempi della D, mentre sono 12 i pareggi complessivi. Una sfida da vivere, però, senza pubblico sugli spalti: le autorità competenti hanno deciso di inibire l'ingresso alle tifoserie per ragioni di sicurezza e neppure il tentativo in extremis di garantire la visione del match quantomeno agli abbonati è andato a buon fine. Un peccato, ma nel calcio moderno non è neppure più una novità e, nel caso specifico, trattasi di una decisione figlia di quanto accaduto nella partita d'andata con conseguente incendio divampato nel settore ospiti dello Iacovone.

Capitolo formazione. Capuano avrà quasi tutti gli effettivi a disposizione: la certezza è che, invece, mancherà Cianci, appiedato per una giornata dal Giudice Sportivo, ma in ogni caso al centro di diverse voci di mercato che potrebbero portarlo via dalla Città dei due mari, destinazione Catania. Ma la coperta, a differenza della passata stagione, è lunga: straripano di salute sia Bifulco che Kanoute, rispettivamente vice e capocannoniere del gruppo rispettivamente con cinque e sei gol all'attivo, nonché punti fermi del reparto offensivo ionico. Non è da escludere che, per contrastare un centrocampo robusto come quello del Foggia, Capuano non si affidi al 3-5-2 privando, difatti, la squadra di un riferimento al centro dell'attacco. Ma qualora si optasse per il 3-4-3, il candidato principale a ricoprire il ruolo di prima punta sarebbe Fabbro che, pur essendo un esterno destro, in quella posizione è già stato impiegato in passato. Una sorta di "ultima" chiamata per il numero 99 che, nei giorni scorsi, è finito al centro di alcune voci di mercato: su di lui avrebbero mostrato interesse Potenza e Novara, ma al momento non si muove. Di certo, però, un'altra prova "flop" allo Zaccheria potrebbe aprire riflessioni importanti rispetto al suo futuro in terra ionica: Capuano, viceversa, si aspetta da lui risposte di un certo tipo. Più remota la possibilità di vedere Samele in campo dal 1': l'attaccante di proprietà del Sassuolo, infatti, potrebbe salutare a stretto giro. A proposito di potenziali addii, sono giorni delicati in sede di mercato. La strategia del Taranto non è affatto cambiata: a ogni eventuale innesto dovrà corrispondere un'uscita pregressa anche perché il club di Giove non è minimamente intenzionato a partecipare ad aste o dinamiche analoghe. Bonetti e Heinz saranno i primi due a salutare la Città dei due mari rientrando, rispettivamente, alla Juventus e al Sudtirol, possibili destinazioni in prestito per Kondaj, Capone e Hysaj, mentre Papaserio potrebbe congedarsi a titolo definitivo. Una volta liberati slot, fondamentali per avere una lista senza esuberi o scontenti, si procederà con qualche arrivo, principalmente over, finalizzato a far sì che la squadra possa continuare a competere per i playoff. La mente, però, è rivolta soltanto al Foggia: dalla prossima settimana si inizierà a pensare più concretamente alle trattative.