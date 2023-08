Il Taranto chiude il trittico di allenamenti congiunti con un altro successo: l’en-plein giunge contro il Foligno, formazione umbra che militerà nel campionato di Promozione. Una vittoria nel segno di Bifulco, autore di una tripletta, mentre la seconda rete, delle quattro totali, ha portato la firma di Samele, per l’occasione compagno di reparto del fantasista ex Padova. Al netto delle tante defezioni, su tutte quelle di Antonini, Cianci, Romano, Calvano e Kondaj, Capuano schiera i suoi con il consueto 3-5-2 accantonando, temporaneamente, l’idea di un 3-4-1-2 con il trequartista al centro della manovra offensiva. Tra i pali, dinanzi a Vannucchi, ci sono Riggio, Heinz e De Santis, larghi sulle fasce, a centrocampo, Mastromonaco e Ferrara, Bonetti è la mente pensante affiancato da Papaserio e Zonta. In avanti, è Bifulco a fungere da spalla a Samele. Primo quarto d’ora di studio anche se il pallino del gioco è costantemente nelle mani del Taranto. Al 10’ buona trama di gioco sull’asse Samele-Bonetti: quest’ultimo si lascia ipnotizzare dal portiere del Foligno. Il match si sblocca al minuto 14: invenzione di Mastromonaco per Bifulco che, di prima intenzione, deposita la sfera in rete. Tre minuti più tardi, seppur in maniera rocambolesca, trova il gol anche Samele. Il tris giunge al 36’ dopo un pasticcio della retroguardia umbra: l’ex Cerignola ben appostato serve agevolmente Bifulco che segna la sua doppietta personale. Al 41’ è tempo di tris, ancora con lo scatenato Bifulco: conclusione a mezz’altezza e sfida ampiamente in cascina.

Nella ripresa Capuano opera cinque cambi: dentro Loliva, Finocchi (ancora in prova), D’Alessio, Capone e La Monica rispettivamente per Vannucchi, Mastromonaco, De Santis, Bifulco e Samele. Riflettori su D’Alessio, esterno classe ’04 scuola Roma, che potrebbe essere tesserato a stretto giro. Ferrara, invece, arretra sulla linea dei difensori. Chance anche per La Monica che, tuttavia, dovrebbe lasciare Taranto nonostante abbia svolto interamente il ritiro precampionato. Nella seconda frazione non arriva alcun gol, né da una parte e né dall’altra, ma è il Taranto ad avere sempre il pallino del gioco nonostante sia emersa poca cattiveria agonistica sottoporta. Da segnalare, tuttavia, la buona chance capitata a Capone, schierato in coppia con La Monica in attacco, che a cinque minuti dal triplice fischio ha centrato la parte alta della traversa con un colpo di testa. Sul fronte mercato, intanto, nella giornata di ieri ha ufficialmente rescisso il suo contratto con il club (che era in scadenza nel 2024) il centrocampista Provenzano che conclude l’avventura in rossoblù dopo una sola stagione contraddistinta, però, più da ombre che da luci legate a qualche problema fisico nella prima parte di campionato.

Taranto-Foligno 4-0

Taranto 1°t (3-5-2): Vannucchi; Riggio, Heinz, De Santis; Mastromonaco, Papaserio, Bonetti, Zonta, Ferrara; Bifulco, Samele.

Taranto 2°t (3-5-2): Loliva (28’ st Parisi); Heinz, Riggio, Ferrara; Finocchi, Borgia, Bonetti, Zonta, D’Alessio; Capone, La Monica.

Marcatori: 14’ pt, 36’ pt, 41’ pt Bifulco (T), 17’ pt Samele (T).