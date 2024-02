Il Taranto batte il Monterosi nel recupero e conquista il quarto posto

Con un gol del tarantino Orlando nei minuti di recupero il Taranto batte 2-1 il Monterosi e si issa al quarto posto in classifica in attesa della altre partite del girone C della serie C. Vittoria sofferta della squadra di Capuano che ha sbloccato il risultato, poi si è fatta sorprendere ma avuto la forza di raddrizzare tutto al fotofinish. E' la prima vittoria del 2024 del Taranto, festa allo Iacovone che, come sempre, presentava un bel colpo d'occhio. Gli jonici proseguono così la corsa verso i playoff e i piani alti della graduatoria.

Taranto-Monterosi 2-1

TARANTO (3-4-2-1): Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio; Valietti (dal 29’s.t. Fabbro), Calvano, Zonta (dal 23’s.t. Matera), Ferrara; Kanoute (dal 23’s.t. De Marchi), Bifulco (dal 43’s.t. Mastromonaco); Simeri (dal 23’s.t. Orlando). A disp.: Loliva, Ladinetti, Enrici, Panico, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone. All. Capuano.

MONTEROSI (3-5-2): Forte; Piroli, Mbende, Sini; Verde, Gavioli (dal 10’s.t. Scarsella), Gori (dal 37’s.t. Tolomello), Parlati, De Francesco (dal 37’s.t. Ferreri); Fantacci, Eusepi. A disp.: Rigon, Tartaglia, Golfo, Cordova. All. Romondini.

ARBITRO: Sacchi di Macerata (assistenti: Taverna di Bergamo e Russo di Torre Annunziata; 4to uomo Gervasi di Cosenza).

RETI: nel p.t. al 9’ Kanoute (T, su rig.), al 35’ Parlati (M); nel s.t. al 50’ Orlando (T).

NOTE: spettatori 5 mila circa. Ammoniti: Piroli (M), Ferrara (T), Mbende (M), Matera (T), Fantacci (M). Angoli 6-1. Recuperi: 3’ nel p.t. e 7+1’ nel s.t. .