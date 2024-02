Taranto, arriva una brutta notizia per i tifosi rossoblù

Mentre la squadra allenata da mister Capuano vola in classifica e fa sognare un intero territorio dopo anni difficili e di delusioni, arriva una brutta notizia per i tifosi rossoblù. Il Prefetto della provincia di Foggia, Maurizio Valiante, in vista della gara del campionato di serie C, Audace Cerignola-Taranto di domenica prossima, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai supporter residenti nella provincia di Taranto. Ciò significa che nella delicata sfida con i foggiani mister Capuano ed i suoi ragazzi non potranno contare sul prezioso contributo della parte più calda della tifoseria tarantina. Un handicap non di poco conto. Audace Cerignola-Taranto si giocherà alle ore 18.30.