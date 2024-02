Taranto, risoluzione consensuale con Kondaj e Hysaj

Il Taranto di Ezio Capuano, che in questo mercato di gennaio ha apportato un paio di correttivi nell'undici titolare con l'obiettivo di rinforzare le prime posizioni di classifica e raggiungere i playoff, è ora alle prese con lo sfoltimento dell'organico. Due addii, di conseguenza, in queste ore: si tratta di Kondaj e Hysaj. Questi i comunicati ufficiali del club. "La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Esmeraldo Kondaj.Il club rossoblù ringrazia Aldo per l'impegno profuso in questi mesi in riva allo Ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale". E ancora: "La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Daniel Hysaj. Il club rossoblù ringrazia Daniel per l’impegno profuso in questi mesi in riva allo Ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale". Il Taranto scenderà in campo sabato sera, alle 20.45, allo "Iacovone" contro il Monterosi, match valido per 24a giornata del campionato di calcio di serie C, girone C. Ieri sera altra risoluzione: "La società Taranto Football Club 1917comunica di aver definito con il Südtirol, la risoluzione della cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Jonas Heinz.

Il club rossoblù ringrazia Jonas per l’impegno profuso in questi mesi in riva allo Ionio e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale".