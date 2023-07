Prima operazione di mercato per il Taranto. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sul centravanti del prossimo anno hanno trovato conferma pressoché ufficiale ieri con l’ingaggio del 24enne Pasquale De Sarlo, reduce da qualche stagione altalenante, l’ultima con l’Imolese retrocessa in D ma che Capuano stima al punto da averne caldeggiato la chiusura, con contratto di un anno. Il neorossoblù ha affidato al mediapartner Antenna Sud le prime parole: « Il mister mi conosce , p er me potrebbe essere un trampolino di lancio e motivo di riscatto per la mia carriera, grazie anche a Capuano ed alla sua fiducia » . De Sarlo è una prima punta classica. Adesso il mercato del Taranto potrà entrare nel vivo. Giugno ha punteggiato alcune certezze che proprio scontate non erano: la concessione dello stadio, dopo le polemiche tra sindaco e società risolte anche con il pagamento di alcuni canoni pregressi e pendenti; l’ok della Covisoc all’iscrizione che sancisce la terza partecipazione consecutiva alla terza serie. Nel frattempo il dominus della parte tecnica, Eziolino Capuano, scorrazzava tra tornei giovanili, partite di play-off a caccia di giovani da individuare.

Questo il preludio: con l’apertura ufficiale della campagna acquisti, si può mettere mano al Taranto del prossimo anno e di conseguenza capirne peso, ambizioni, sostanza e forma tecnico-tattica. Fin qui si è lavorato soprattutto sui prolungamenti di contratto, che di fatto hanno blindato la difesa. Antonini era stato il primo ad allungare fino al 2025, poi è stata la volta di Ferrara, fino ai più recenti accordi con il portiere Loliva (sarà comunque il ‘secondo’) e Mastromonaco, il quale dopo un’ottima annata si è meritato il premio di un altro anno di contratto (fino al 2025). Sorte che dovrebbe toccare pure al centrale Manetta e secondo le dichiarazioni degli ultimi giorni pure al portiere titolare Vannucchi. Due portieri, due difensori e due esterni, come dire che il pacchetto arretrato del 3-5-2 è quasi fatto e che necessità solo di essere puntellato. Su questo fronte il primo colpo, in canna da molti giorni, dovrebbe essere il 20 0 2 Jordan Boli, che l’Empoli manderà in prestito per un anno alla prima esperienza nel professionismo. Il patrimonio calciatori della società di Giove è zeppo di altri elementi, ma quasi tutti saranno piazzati altrove. E’ il caso dei centrocampisti Romano, Crecco e Provenzano, così come degli attaccanti Infantino e Guida (di rientro dai prestiti) e di Mauro Semprini.