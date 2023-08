In una settimana , in casa Lecce, potrebbe accadere qualcosa oppure nulla. Pensando prima al Como e poi alla Lazio per la prima giornata del campionato di Serie A , che vedrà i giallorossi debuttare davanti al proprio pubblico al Via del Mare. A pensare, invece, al Lecce che verrà ci sono il direttore tecnico Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera. Finora sono arrivati otto calciatori: da Almqvist costato zero a Smajlovic pagato 100 mila euro, per finire a Falcone per il cui cartellino a titolo definitivo sono stati versati 2 milioni 750 mila euro. Senza dimenticare Pongracic, Maleh, Rafia, Venuti e Ramadani. Operazioni già chiuse, ora si lavora su altro. Su due centrocampisti e un attaccante. Principalmente. Per il reparto mediano si segue Mohamed Kaba, calciatore francese del Valenciennes, squadra che milita nel campionato transalpino di Serie B iniziato sabato scorso. Kaba ha giocato la prima partita persa contro l’Auxerre. È rimasto in campo per tutto l’incontro ed è stato schierato nella coppia davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024. Alla fine della stagione appena iniziata potrà salutare senza più vincoli con il club attuale. Il Valenciennes a quanto pare gli ha pure proposto il prolungamento del contratto. Proposta per il momento rispedita al mittente. Un segnale chiaro da parte del calciatore, 21 anni, che vorrebbe giocare in una categoria superiore. In Francia lo segue il Lorient.

Ma la Serie A lo stuzzica, lo incuriosisce. L e prospettiv e di misurarsi nel massimo campionato italiano stanno sicuramente condizionando le sue giornate. I contatti con il Lecce ci sono stati e, quasi certamente, se dipendesse solo dal calciatore, avrebbe già preso il volo per l’Italia con destinazione Salento. Quello di Kaba è un profilo interessante, molto. Ma ancora non si può nemmeno ipotizzare che la trattativa sia vicina alla conclusione, ci vorrà ancora del tempo anche perché la società francese non sembra intenzionata a fare sconti. Tutt’altro. Sta cercando di spuntare l’offerta migliore sapendo che il calciatore ha mercato. Il Lecce attende sperando che il Valenciennes allenti un po’ la morsa e non gonfi ancora di più le proprie pretese. Con lui il Lecce potrebbe anche mutar pelle a partita in corso prendendo in considerazione il modulo 4-2-3-1. Non solo centrocampisti, Corvino e Trinchera sono alla ricerca di un attaccante. Al momento lo status deve essere quello di un calciatore comunitario. Il Lecce non può tesserare extracomunitari a meno che per Ceesay, ad esempio, non arrivino altre offerte. Ma la pista che porta al gambiano, dopo che i radar arabi si sono abbassati completamente, si è quasi raffreddata del tutto. Il Lecce punta a ingaggiare un attaccante forte. Anzi, per dirla alla Corvino, un attaccante pronto. Intanto la situazione di Hjulmand potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, con il capitano giallorosso che alla fine troverà l’accordo completo e si trasferirà allo Sporting Lisbona. Ieri in casa Lecce si è registrata una cessione. L’attaccante Pablo Rodriguez è stato ceduto a titolo temporaneo all’Ascoli, in Serie B. Ma prima il club giallorosso gli ha prolungato il contratto di un’altra stagione: la nuova scadenza è al termine della stagione sportiva 2024/25.