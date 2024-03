Con Kaba ko e inutilizzabile fino al termine della stagione a causa del grave infortunio al ginocchio sinistro, che lo costringerà a sottoporsi ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato lesionato, la domanda sorge spontanea: da domenica prossima col Verona e fino all’ultima di campionato in casa del Napoli chi giocherà al posto del centrocampista francese nel ruolo di mezz’ala destra?

Fin qui, mister D’Aversa ha impiegato in quella posizione del campo sia il giovane spagnolo Gonzalez, all’occorrenza dirottato anche sul lato mancino, che il connazionale Blin, capitano della squadra nonché prezioso jolly a disposizione dello staff tecnico in virtù della sua versatilità tattica che, specie negli anni, gli ha permesso di giocare anche al centro della difesa. Nei piani del Lecce però Blin rappresenta l’alternativa dell’albanese Ramadani in cabina di regia, pur avendo tra loro caratteristiche fisiche e tecniche differenti.

C’è da credere che da qui in avanti D’Aversa deciderà in partita, come del resto ha sempre fatto finora, tenendo sempre ben presente quelle che sono le condizioni psico-fisiche del momento di ogni singolo calciatore. Domenica intanto nello scontro-salvezza del Via del Mare contro il Verona il preferito potrebbe essere proprio Gonzalez, subentrato in corsa domenica a Frosinone dopo l’uscita dal campo di Kaba. Lo spagnolo, di recente, ogni qualvolta è stato chiamato in causa ha sempre risposto positivamente. Nell’ultima vittoria ottenuta dal Lecce in campionato, quella del 2 febbraio, al Via del Mare, contro la Fiorentina, il giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Barcellona è stato tra i principali artefici della rimonta giallorossa al punto da mettere lo zampino in entrambe le reti del contro-sorpasso leccese firmato da Piccoli e Dorgu. Gonzalez in questa stagione in serie A ha collezionato 20 presenze per un totale di 947 minuti. Lo spagnolo ha altresì realizzato un gol, manco a dirlo proprio contro il Verona, nella gara di andata giocata al “Bentegodi” e terminata con il punteggio di 2-2. In quell’occasione sfiorò pure la doppietta personale e sarebbe stata la prima in carriera. Anche Blin ha giocato lo stesso numero di partite (20) registrando però un minutaggio leggermente inferiore (837’) e segnalandosi per aver fornito due assist.

E allora, non resta che aspettare l’annuncio ufficiale delle formazioni da parte dello speaker dello stadio Via del Mare per sapere chi tra Gonzalez e Blin giocherà dall’inizio contro il Verona. Nel frattempo, mister D’Aversa sfrutterà l’intera settimana di lavoro per fare le scelte migliori.