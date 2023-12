Giorgio Roselli è il nuovo allenatore del Brindisi. Chi è

Giorgio Roselli è il nuovo allenatore del Brindisi. Il club biancazzurro ha puntato su un profilo di grande esperienza: un tecnico da quasi trent'anni in categoria, con una fugace apparizione in Serie B nel 2005/06 (aveva vinto il campionato precedente con la Cremonese) e nelle ultime due stagioni in D con il Ligorna (provincia di Genova).

Chi è Giorgio Roselli

Classe 1957, da giocatore - era un centrocampista - ha vestito anche la maglia dell'Inter, vincendo una Coppa Italia nel 1977/78.

Umbro di nascita, in Puglia ha giocato tra Bari e Taranto. Con la Sampdoria, tra il '78 e l'82 giocò 124 volte (18 gol).

Da allenatore ha guidato Ligorna, Vibonese, Monopoli, Sambenedettese, Cosenza, Gubbio, Pavia, Lecco, Grosseto, Cremonese, Mantova, Varese, Triestina e Alessandria. Ha vinto un campionato di Serie C1 (2004/05, Cremonese), due di C2 (Varese 1997/98 e Cremonese 2003/04) e una Coppa Italia di Lega Pro (2014/15, Cosenza).