La proposta di Ippoliti: il Super var. «Con il megafono segnalerò all'arbitro gli errori durante Lecce-Fiorentina»

«A volte il Var si distrae e allora mi propongo di aiutarlo: con un megafono farò da super Var». La proposta è di Gianni Ippoliti, noto showman, volto della Rai da diversi anni, romano ma da tempo trasferitosi a Lecce e simpatizzante dei colori giallorossi. Dopo il caos di Roma-Lecce, Ippoliti lancia la sua proposta per venire in soccorso agli arbitri: «Con un megafono, già contro la Fiorentina lunedì sera, segnalerò al direttore di gara gli errori, così che magari una volta sentito l'urlo possa andare direttamente a vederlo - racconta con un sorriso a Quotidiano -. Del resto ho un passato da arbitro, il mio è un supporto».

Paura nell'arbitrare il Lecce?

Ippoliti ha davvero fatto l'arbitro in gioventù, motivo per cui gli basterà un semplice ripasso del regolamento. L'idea è già arrivata al presidente Sticchi Damiani, che l'ha accolta con un sorriso. «Ultimamente quando gli arbitri dirigono il Lecce - racconta il popolare conduttore televisivo - sbagliano e poi per un po' di tempo vengono fermati. Di conseguenza tra un po' nessuno vorrà più arbitrare qui. Così, invece, li aiutiamo». Magari è la soluzione per davvero.