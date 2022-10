Roma-Lecce, perché il Var interviene sul rosso e non sul rigore? Il regolamento spiegato in quattro punti

Roma-Lecce ha fatto discutere e continuerà a far discutere. Giallorossi "penalizzati" dall'arbitro come ha detto il presidente Saverio Sticchi Damiani? L'impressione è che il rosso di Hjulmand sia "generoso" e che il calcio di rigore non è nettissimo. Ma cosa dice il regolamento del giuoco del calcio su questi punti? E soprattutto, la domanda che si pongono oggi i tifosi del Lecce: perché l'arbitro va a rivedere il rosso di Hjulmand e non il rigore su Abraham? Il regolamento e il funzionamento del Var.