De Rossi allenatore della Spal: con lui due ex Lecce nello staff

Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore della Spal in Serie B. Ma quanto Lecce per la sua prima esperienza da calciatore. In squadra avrà La Mantia e Meccariello, due degli eroi dell'ultima promozione dei giallorossi in Serie A (con Liverani, adesso rivale sulla panchina del Cagliari, allenatore). Ma non solo. Ddr, già capitano della Roma e simbolo della città eterna, ha inserito due ex Lecce all'interno del proprio staff.

Lo staff di Daniele De Rossi alla Spal

Il vice dovrebbe essere Carlo Cornacchia, storico collaboratore di Claudio Ranieri, anche alla Roma. Lì si sono conosciuti. De Rossi, poi, ha voluto con sé - come collaboratore tecnico - Guillermo Giacomazzi, ex centrocampista del Lecce e nello staff della nazionale di Malta. Giacomazzi, storica bandiera dei salentini, vive proprio a Lecce, si sposterà per cercare la promozione in A al seguito dell'amico ed ex collega. Il preparatore dei portieri sarà Antonio Chimenti, anche lui ex Lecce.