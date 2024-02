Falcone carica: "Il Lecce può ritrovarsi proprio contro l'Inter"

Il Lecce aspetta la corazzata Inter , prima in classifica e col morale alto dopo il turno di Champions e l'1-0 all'nell'andata degli ottavi di finale. Tra i giallorossi c'è la voglia di archiviare definitivamente ile ripartire di slancio verso l'obiettivo salvezza, malgrado l'avversario di domenica prossima. Il portiere Wladimiro Falcone , che anche a Torino , ha fatto in modo che il passivo non fosse esagerato, carica l'intero ambiente giallorosso e lancia un segnale anche ai suoi compagni: «Non ci sono ricette per battere l’Inter e le grandi squadre - dice -. I nerazzurri sono i più forti del campionato, stanno facendo cose fantastiche in ogni occasione in cui scendono in campo. Noi però giochiamo in casa, al Via del Mare, come lo scorso anno, quando abbiamo perso solo all'ultimo secondo». Quindi un pensiero fondamentale a livello psicologico:sottolinea il portiere. Ecco perché, con la zona rossa della classifica ancora a distanza, il Lecce potrebbe riuscire nell'impresa di fermare la prima forza del campionato.