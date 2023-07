Giovani, affamati e rampanti, certo scommesse ma Capuano vuole mettercela tutta per vincere. Il Taranto sta ripartendo dal reparto offensivo e dagli under, questo si è ormai capito in una fase di mercato frenetica, fluida ma allo stesso tempo ragionata. Sarà poi l’evolversi del mercato sul fronte degli over a capire di che pasta vera sarà fatta la squadra e quali obiettivi realisticamente potrà raggiungere. Il gioco estivo della comunicazione non lascia scampo nemmeno questa volta. Il tecnico, un paio di giorni fa a margine di un evento svoltosi ad Avellino ha detto: « Stiamo costruendo una squadra giovane, poi la vedrete. Abbiamo preso giovani importanti, due dall’Empoli, prospetti a cui aggiungeremo 4/5 over sperando di mantenere la categoria e di non porci limiti » . E’ legittimo il realismo dell’allenatore-manager che lascia presupporre una stagione del tutto simile a quella già vissuta.

Così, in linea con queste dichiarazioni, sono già arrivati due attaccanti: De Sarlo ed il 2002 Samele, di proprietà del Sassuolo e quest’anno diviso in prestito tra Carrarese e Cerignola. Dagli emiliani arriva sempre con questa formula e con caratteristiche precise che lui stesso ha descritto nelle sue prime parole da calciatore rossoblù: « Sono un centravanti-boa che aiuta tanto la squadra. Voglio ripagare la fiducia che il mister mi ha dato e migliorare, crescere nell’attacco della profondità e spero di fare tanti gol. Taranto rappresenta per me una tappa molto importante della mia carriera » , che tra Monopoli, Cerignola, Carrarese e Primavera del Sassuolo conta un centinaio di presenze ed una ventina di reti segnate. Sulla carta il parco attaccanti necessita ancora di un paio di innesti, tenuto conto che i vari Infantino, Guida e La Monica, tecnicamente a libro paga del club di Massimo Giove, verranno piazzati altrove. Ma nella testa di Capuano ci sono le trattative ma anche le varianti tattiche che vuole apportare alla sua squadra: giocare con due punte come pure con due trequartisti ed una punta centrale in un disegno simile al 3-4-2-1, avendo Bifulco già in casa e cercando elementi come l’avellinese Micovschi che da mancino sarebbe, secondo il trainer, perfetto per quest’ultimo tipo di impianto tattico. L’obiettivo è quello di rendere più offensivo l’assetto e più imprevedibile la manovra, come attesta l’interesse per il 19enne Alessandro Carnevale, ex vivaio della Juve Stabia quest’anno in D al Matese: si tratta di un trequartista di piede destro che all’occorrenza può giostrare pure da centrocampista. Il pacchetto dei giovani si sta poi concretizzando attorno all’esterno Jordan Boli, che arriva in prestito dalla Primavera dell’Empoli, società dalla quale si vuole prendere a tutti i costi il mediano Degl’Innocenti, nazionale under 19 nel mirino tuttavia di molte compagini di serie B. Infine i eri la società ionica ha ufficializzato la prima amichevole, che si giocherà contro il Gubbio i l 1 0 agosto alle 18.