La Lega Nazionale dilettanti, per uniformare il numero di squadre partecipanti al campionato dopo l'ammissione in soprannumero del Gozzano, ha ripescato il Brindisi e il Vado per la stagione sportiva 2021/2022 a completamento dell'organico. Brindisi ritrova così la serie D persa a maggio dopo un campionato pieno di difficoltà. Ora c'è anche il tempo per ripartire e programmare una stagione consona al blasone della città e del club adriatico.