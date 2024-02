Calcio serie B, Bari: Marino verso l'esonero. Idea Cannavaro

Pronto un altro ribaltone per il Bari. In bilico Pasquale Marino dopo la sconfitta di ieri - 2 febbraio - a Palermo per tre a zero nel campionato di calcio di serie B. Il tecnico biancorosso potrebbe essere esonerato già in giornata e il diesse Polito si guarda attorno.

Le ipotesi



Al momento non sono altissime le quotazioni per un ritorno di Michele Mignani, esonerato qualche mese fa. Spunta invece Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale italiana e l'anno scorso tecnico del Benevento (poi retrocesso in C). Sarebbe lui il nome piu caldo per la panchina biancorossa.