Un po’ Incredibile Hulk (per il fisico da Mr.Olympia, che lo fa paragonare a Lou Ferrigno), un po’ Fernando Couto (per il modo di affrontare l’avversario e di dominare il proprio spazio aereo). Federico Baschirotto si è imposto non soltanto come una delle sorprese del Lecce in questo avvio di stagione, ma anche come uno dei migliori centrali difensivi di un campionato da poco entrato nell’inusuale pausa per i mondiali. Arrivato in estate dall’Ascoli come terzino destro di riserva, da utilizzare al posto di Gendrey, il ventiseienne veneto si è invece imposto come un titolare inamovibile (sempre nell’undici iniziale in queste prime quindici giornate) della compagine di Marco Baroni. E questo non da esterno di difesa bensì da centrale, posizione che Baschirotto aveva ricoperto soltanto in Serie C, ai tempi della Viterbese.

L'emergenza e il talento

spostarlo dalla fascia alla zona interna della linea difensiva è stata la penuria di difensori centrali che il Lecce ha dovuto affrontare in avvio di campionato. Fin da quando cioè, all’esordio con l’Inter, i giallorossi si sono ritrovati senza Dermaku e Tuia e con un Cetin appena arrivato ma già a mezzo servizio per problemi fisici. Recuperato in fretta e furia il turco, la scelta di Baroni è stata quella di affiancarlo proprio a Baschirotto. Un battesimo del fuoco, dato che il primo avversario da affrontare era Lukaku. Indecisione a parte sul gol del gigante belga, la prestazione di Baschirotto è complessivamente incoraggiante, come quella dell’intera squadra. I successivi arrivi di Marin Pongracic e del campione del mondo Samuel Umtiti sembrano il preludio ad un riposizionamento a destra di Baschirotto o ad un suo scivolamento in panchina. Invece, non è così. Complici anche lo stato di forma dei due nuovi centrali difensivi, entrambi da ricondizionare fisicamente, Baschirotto continua ad avere le sue chance in mezzo alla retroguardia salentina. E le risposte dell’ex ascolano sono sempre positive. Così, anche quando Pongracic e Umtiti ritrovano una buona condizione di forma, ad alternarsi sono proprio loro due, con Baschirotto che invece mantiene il posto. Non male per un ragazzo con alle spalle un solo campionato in B, dopo tanti anni nelle serie minori e con una carriera cominciata in Promozione.

Statistiche e numeri