Serie A, gli otto errori del Var riconosciuti dall'Aia: c'è pure il rosso a Baschirotto per Monza-Lecce

Si è tenuta la conferenza stampa di metà anno a Coverciano con il designatore dell'Aia Gianluca Rocchi che ha esposto il report su questi primi mesi di campionato. Da qui, l'ex fischietto italiano si è sfogato per il comportamento dei tesserati nei confronti degli arbitri che spesso vengono insultati. Per questo motivo, ha chiesto sia più rispetto che più severità da parte della giustizia sportiva. Sempre durante l'evento, poi, Rocchi ha indicato gli otto errori che sono stati commessi in questa stagione dal Var, riconoscendo gli sbagli. Ed è protagonista, suo malgrado, anche il Lecce per un episodio molto contestato.

Nelle schede tutti gli errori certificati.