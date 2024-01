Non solo arrivi e partenze. Gennaio è anche il mese dedicato al prolungamento dei contratti dei calciatori in organico. In attesa di consegnare nelle mani del tecnico Roberto D’Aversa almeno tre volti nuovi, uno per reparto, ieri il Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di due dei calciatori più rappresentativi della squadra giallorossa, Federico Baschirotto e Valentin Gendrey. È l’ennesima conferma della bontà del progetto tecnico avviato da alcuni anni a questa parte dal direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e dal direttore sportivo Stefano Trinchera con il benestare della proprietà del club rappresentata dal presidente Saverio Sticchi Damiani.

Il 27enne nativo di Isola della Scala, nel Veronese, ha prolungato il contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 con opzione anche per i successivi due anni. Ciò significa che in prossimità della scadenza naturale, fissata al momento alla data del 30 giugno 2026, la società di via Colonnello Costadura avrà facoltà di esercitare l’opzione anche per le due successive stagioni e quindi fino al 30 giugno 2028.

Stesso discorso anche per Valentin Gendrey. Il 23enne nativo di La Garenne-Colombes, in Francia, ha prolungato il contratto, in scadenza tra sei mesi e quindi il 30 giugno prossimo, fino al termine della stagione sportiva 2025/26 con opzione per l’anno successivo.

Inutile dire che con questa mossa il Lecce ha provveduto a blindare gli ultimi due-quarti della linea difensiva, lanciando così un chiaro segnale a quei club che da tempo hanno cominciato a fare la corte ad entrambi i difensori giallorossi. Il club salentino però non ha alcuna intenzione di mettere sul mercato i suoi pezzi migliori, al massimo è disposto a prendere in esame eventuali proposte d’acquisto. Fermo restando però che “il Lecce non svende i suoi gioielli non avendo alcuna necessità di cedere per mettere a posto il bilancio”, come ha più volte sottolineato il presidente Saverio Sticchi Damiani.

Con il prolungamento dei contratti di Gendrey e di Baschirotto ora il Lecce ha messo al sicuro l’intero reparto difensivo per i prossimi anni. Ricordiamo infatti che il portiere Wladimiro Falcone, tra i migliori della serie A, il 27 luglio scorso si è legato al club salentino fino al 30 giugno 2028. E non è tutto visto che i laterali mancini Antonino Gallo e Patrick Dorgu sono sotto contratto rispettivamente fino al 2026 (ha rinnovato a dicembre del 2022) e 2027 (ha firmato nel mesi di luglio 2023). Contratto pluriennale anche per Marin Pongracic: a luglio il centrale difensivo croato si è legato al sodalizio del presidente Sticchi Damiani fino al 2026. Anche il laterale destro difensivo Venuti, tesserato all’inizio di questa stagione al termine dell’esperienza con la Fiorentina, ha sottoscritto un contratto fino al 2025.